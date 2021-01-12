اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:01 م
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رئيس وزراء ماليزيا يعلن تأجيل كافة الانتخابات فى حالة الطوارئ الصحية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:00 م
رئيس وزراء ماليزيا يعلن تأجيل كافة الانتخابات فى حالة الطوارئ الصحية محيى الدين ياسين رئيس الوزراء الماليزى
كوالالمبور /أ ش أ/

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أعلن رئيس الوزراء الماليزى محيى الدين ياسين، تأجيل كافة أشكال الانتخابات خلال سريان فترة حالة الطوارئ الصحية بالبلاد حتى أول أغسطس القادم.

وقال ياسين - وفقًا لوكالة الأنباء المليزية (برناما) اليوم الثلاثاء - : "إنه لم يكن ينوى تأجيل الانتخابات ولكن العامل الأهم وراء تقديمه اقتراحًا استشاريًا لملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه بعدم حل البرلمان هو جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع أحد المبادئ الخمسة لمقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهو حفظ النفس، وأن واجبه يحتم عليه بصفته رئيس الحكومة أن يعتنى بالمحافظة على حياة الشعب من عدوى كوفيد-19.. مؤكدًا أنه سيتم إجراء الانتخابات فور إلغاء حالة الطوارئ تمامًا.

 


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