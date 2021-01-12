وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن جيتس أعرب خلال المحادثة عن امتنانه للحكومة اليابانية على دورها الريادي فيما يتم اتخاذه على المستوى العالمي من إجراءات لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، واسهامها في الصحة العالمية، والمساعدة المالية في الإطارالدولي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين".

كما أعرب بيل جيتس عن أمله بأن تستضيف طوكيو هذا العام الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، بالإضافة إلى قمة طوكيو الدولية للأغذية للنمو، لافتا إلى أن نسبة 80 % تقريبًا من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو إعادة تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو.



وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في نهاية مارس عام 2020 تأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية لهذا العام بسبب وباء فيروس "كوفيد-19"، واصبح من المقرر أن تجري هذه الألعاب في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس عام 2021.