رئيس مدينة شلاتين يتفقد أعمال التطوير بمركز الخدمات البريدية جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة شلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الخدمات البريدية بمدينة الشلاتين، يرافقة المهندس طارق فتحى أحمد مدير المشروعات لوجه قبلى بالهيئة العامة للبريد والمهندسين حسن رضا، وأسامة صفوت المشرفين على تنفيذ المشروع.

وتابع رئيس مدينة شلاتين خلال جولته الأعمال التى تتم فى المركز وجاءت عملية رفع كفاءته وتطويره ليليق باهالي مدينة الشلاتين، مؤكدا خلال الجولة على ضرورة إعداد وتجهيز الرامب الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مشيدًا بحسن أداء القائمين على أعمال التطوير.

كما أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة الشلاتين، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة الكورونا، مؤكدا علي العمل في الحسبان قبل الافتتاح عمل العلامات الارشادية الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وكذلك علامات ارشادية لاتخاذ الاجراءات الاحترازية للوافدين من المواطنين علي المركز.



مركز الخدمات البريدية من الداخل مركز الخدمات البريدية من الداخل

مركز الخدمات البريدية الشلاتين