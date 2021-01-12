رئيس مدينة إسنا يتفقد الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا وحملات التجميل بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا، وذلك برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، والمهندس صبري مدير الادارة الهندسية، والمهندسة فاتن مدير المشروعات بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة وظهور المدن بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق.

وخلال الجولة تم تفقد الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضاً المسافة ما بين كوبري القنطرة حتى كوبري نجع الشيخ فضيل، كما تم المرور على حديقة الوحدة المحلية بجوار المجلس القديم ومدخل إسنا من الناحية الشرقية، لوضع التصور للمنطقة للاستفادة منها لتكون متنزها للمواطنين.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة، لمتابعة عدداً من المشروعات المنفذة، وذلك فى إطار جولاته الميدانية للمشروعات القومية بمدن المحافظة، واستهل جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بالقرايا بحضور عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، حيث أثنى محافظ الأقصر على مستوى النظافة بالأسرة والنظام المعمول به داخل الوحدة، وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية بين رواد الوحدة، واللمسات النهائية لمنظومة التأمين الصحى.

وتوجه محافظ الأقصر لتفقد مكتب السجل المدنى الجديد بإسنا الجارى إنهاء أعمال تنفيذ أشتراطات الحماية المدنية به، للوقاية من الحرائق وضمان تشغيله بشكل آمن، ووجه ألهم بسرعة إنتهاء الأعمال به لتسهيل تلقى المواطنين خدمات الأحوال المدنية بالمراكز والقرى والنجوع التابعة له، وتفقد محافظ الأقصر، الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش النيل بمدينة إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مروراً بالسجل المدنى الجديد، لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى أمام زوارها .



الأعمال الخاصة بتطوير كورنيش إسنا وحملات التجميل بالشوارع



جانب من تطوير كورنيش اسنا