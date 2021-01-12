رئيس حكومة إيطاليا يحذر من حدوث قفزة جديدة فى إصابات كورونا

فاطمة شوقى

حذر رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى من حدوث قفزة جديدة في الاصابات بوباء فيروس كورونا المستجد، وقال فى تصريح للنشرة الاخبارية للقناة الثالثة العامة (Tg3) إن "هناك زيادة قادمة في الإصابات الى ايطاليا، بعد بريطانيا وأيرلندا وألمانيا"، والتي سجلت ارتفاعا كبيرا في الاصابات بالجائحة خلال الايام الماضية.

وشدد كونتي على أن "الامر لن يكون سهلاً، ولا يزال يتعين علينا تقديم بعض التضحيات"، حسبما قالت وكالة "آكى " الإيطالية.

كانت وزارة الصحة الايطالية أعلنت مساء أمس الاثنين 12532 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفعت الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية باحصاء 448 حالة وفاة جديدة، غداة تسجيل 361 ضحية.

ويرتفع بذلك اجمالي ضحايا كوفيد-19 إلى 79203 منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

ووفق هذه البيانات، تم إجراء 91656 مسحة اختبار للفحص عن الفيروس، وبلغ معدل الحالات الإيجابية اليوم مقارنة بالمسحات 13.7%.

وارتفع مرضى العناية المركزة اليوم بعد ان انضم اليهم 27 جدد، ليبلغ مجموعهم 2642 مريض.

وتماثل 16035 شخص للشفاء بين أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و633 ألفا و839.

وتراجعت الحالات الايجابية للفيروس بين أمس واليوم بما يقارب الاربعة آلاف، ليبلغ اجمالي الاصابات النشطة 575979.