رئيس جامعة بنى سويف يعلن الانتهاء من 37 دورة تدريبية بمشاركة 1206 متدرب

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الانتهاء من تنفيذ 37 دورة تدريبية بمركز تنمية الموارد البشرية بمشاركة 1206 متدرب، فى النصف الثانى من العام الماضي، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع بموصلة استبدال كافة الدورات التدريبية المباشرة بدورات أون لاين، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما استعرض ضوابط التدريب بالمركز فى ظل تطبيق دورات التحول الرقمى طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

فيما أعلن رئيس الجامعة عن البدء بدورات الطرق المؤدية إلى التعليم العالى “ الباثواى” وتضم 12 دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، التفكير الإبداعي، مهارات العرض الفعال، كتابة مقترح المشروعات، إدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، كيفية كتابة السيرة الذاتية، إدارة المشروعات الصغيرة، إدارة الوقت والاجتماعات، مهارات التفاوض، إعداد المشروعات التنافسية، حل المشكلات واتخاذ القرار.

كما ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع مجلس إدارة مركز الطباعة والنشر رقم 26، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ناجى راضى مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة .

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع كافة احتياجات المركز من الخامات ومستلزمات الإنتاج من الماكينات واوراق الطباعة، بالإضافة إلى استعراض كافة التوريدات المحولة إلى المركز من عدد من الجهات، مؤكدا أن المركز يضم احدث أجهزة الطباعة الحديثة من ماكينات وذلك بهدف تحسن الخدمة المقدمة من المركز لكافة كليات ومعاهد الجامعة.