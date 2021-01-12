اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خلال عام 2020

رئيس جامعة الفيوم يقدم تقريرا مفصلا عن موقع الجامعة فى التصنيفات الـ3

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:21 م
رئيس جامعة الفيوم يقدم تقريرا مفصلا عن موقع الجامعة فى التصنيفات الـ3 الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة قد حققت مراكز متميزة فى أهم التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة وضعت نصب أعينها موقع الجامعة بالتصنيفات العالمية حيث أنه هو النافذة التى يرى منها العالم أجمع جامعة الفيوم.

وأشار أحمد جابر شديد إلى أن جامعة الفيوم تصدرت الجامعات المصرية والعالمية فى تخصصين علميين بتصنيف التايمز البريطانى وهما الهندسة والفيزياء، حيث  حصلت جامعة الفيوم على المركز الأول محليًا و 301 دوليًا فى تصنيف شنغهاى فى تخصص الفيزياء، كما حصلت الجامعة على المركز الرابع محليًا و 457 دوليًا ضمن أفضل الجامعات العالمية بتصنيف يو إس نيوز فى تخصص الفيزياء.

كما دخلت جامعة الفيوم ضمن أفضل 160 جامعة على مستوى العالم العربى بتصنيف QS البريطاني، وضمن أفضل الجامعات العالمية فى تصنيف التايمز البريطاني، وضمن أفضل 350 جامعة فى دول الاقتصادات الناشئة بتصنيف التايمز البريطاني، وضمن أفضل 400 جامعة ناشئة على مستوى العالم بتصنيف التايمز البريطاني، كما حصلت الجامعة على المرتبة 601 عالميًا وفقًا لتصنيف التايمز البريطانى لتأثير الجامعات.

وأضاف أن جامعة الفيوم حصلت على المركز السابع محليًا و 1351 دوليًا بتصنيف المركز الإماراتى للجامعات العالمية، واحتلت الجامعة المركز 19 محليًا و 66 عربيًا وفقًا لتصنيف ويبوميتركس الأسباني، وأيضًا المركز 18 وفقًا لتصنيف ويبوميتركس الأسبانى للجامعات الأكثر جودة، كما ظهر 5 علماء من جامعة الفيوم فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم.

و توجه أحمد جابر شديد بالشكر والتقدير لكل يد ساهمت فى رفعة اسم جامعة الفيوم من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وإلى لجنة التصنيف الموقرة برئاسة الدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، ولكافة منتسبى جامعة الفيوم.

 

 


أخبار مصرية

جامعه الفيوم

محافظه الفيوم

معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مميش من جامعة الفيوم: تعطل سفينة أبرزت فكرة حفر قناة السويس الجديدة

الإثنين، 11 يناير 2021 04:43 م

رئيس جامعة الفيوم لـ"اليوم السابع": حصلنا على أكبر ميزانية بالتاريخ.. إضافة 4 كيانات تعليمية جديدة للجامعة.. ويؤكد: استلام أحدث مستشفى لجراحات القلب والصدر قريبا.. وإنشاء أكبر مركز لعلاج الأورام بشمال الصعيد

الجمعة، 08 يناير 2021 02:30 م

رئيس جامعة الفيوم: استلام أحدث مستشفى خاص بجراحات القلب والصدر قريبا

الجمعة، 08 يناير 2021 07:00 ص

رئيس جامعة الفيوم: حصلنا على أعلى ميزانية فى التاريخ هذا العام

الخميس، 07 يناير 2021 09:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة