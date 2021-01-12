رئيس الوزراء الجزائرى يجرى اتصالاً هاتفيا بنظيره الفرنسى

وكالات

أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي جان كاستيكس.

وأفاد بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الجزائري , إن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التي يميزها انتظام التبادلات على أعلى مستوى , إضافة إلى مناقشة التحضيرات الجارية للدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية- الفرنسية المقرر انعقادها قريبا في الجزائر .