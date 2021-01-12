خروج 27 متعافيا من الإصابة بكورونا بـ 5 مستشفيات بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مصادر طبية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، تعافى 27 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، وخروجهم بعد تمام الشفاء من الإصابة، وسلبية المسحة التى تم سحبها منهم، بـ 5 مستشفيات مخصصة لاستقبال مصابى بكورونا، مع التوصية بفترة نقاهة بالمنزل حتى تمام التأكد من التعافى من الإصابة.

وكشفت المصادر الطبية، تسجيل مستشفيات "قليوب المركزى، بهتيم المركزى، والنيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وأبو المنجا المركزي، والقناطر الخيرية المركزي وناصر العام"، صفر وفيات كورونا اليوم، مع استمرار تقديم الخدمة الطبية الكاملة لباقى المصابين المتواجدين بداخلها حتى تمام الشفاء.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يخضعون للعزل المنزلى، سواء المشخصين فى مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص.

وأكدت الدكتورة نجلاء مهدى مديرة الرعاية ومنسق عام المبادرة بالقليوبية، أنه جرى تخصيص 80 فرقة لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالعزل المنزلى على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات إلى العمل إزالة كافة المعوقات، و32 فرقة تختص بعمل الزيارات الميدانية لتلك الحالات.