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حملة للقضاء على الكلاب الضالة بعد عقر طفلين فى كفر الشيخ

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:18 م
حملة للقضاء على الكلاب الضالة بعد عقر طفلين فى كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة للقضاء على الكلاب المسعورة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك عقب عقر كلب مسعور لطفين بالقرية.

 

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الحملة بالقرية بالتعاون بين مجلس المدينة والإدارة البيطرية، وتمكنت الحملة من التخلص من 6 كلاب مسعورة وضالة، ومازالت الحملة مستمرة في مكافحة على الكلاب الضالة.

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت خبرا عن عقر كلب ضال لطفلين بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، حيث تبين أن كلبا ضالا عقر كلا من "إ ق ح" 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، وأصيب بجرح بسيط في الحاجب الأيسر، والطفلة "أ ر ع" 11 سنة، بالصف السادس الابتدائى، مصابة بجرح فى الفخد، وحالتهما جيدة، ومتواجدين بمنزلهما، وبسؤال والدا الطفلين، لم يتهما أحد، وتمت مخاطبة الطب البيطرى لاتخاذ اللازم.


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