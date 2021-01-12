حملات نظافة وتطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت الحكومية بمطروح

مطروح حسن مشالى

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثيف الجهود لرفع أعمال النظافة للشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

وشهدت المدن والمراكز حملات مكبرة للنظافة والتطهير والتعقيم فقد قام قطاع النظافة بمركز الضبعة برفع تراكمات القمامة من شارع مدرسة الإعدادية بنات وشارع مجلس المدينة والشارع الرئيسى وشارع مسجد عباس كما قام قطاع التطهير بالمركز بتطهير مبنى مجلس المدينة والمركز التكنولوجى وماكينة الصرف الآلى وفرع البنك الاهلى ومكتب المتغيرات والمكانية.

كما كثف مركز ومدينة سيوة أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية بوسط المدينة، بالإضافة إلى رش وتطهير مبنى قسم الشرطة، و دورات المياه العامة، وموقف أتوبيس غرب الدلتا، ومركبات المواطنين بنطاق ميدان السوق بالمركز مع تكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات بمناطق متفرقة بالمدينة شملت مناطق شارع المعهد الأزهرى وميدان السوق وشارع أنور السادات والرمل وسيدى عبد الرحمن .

وفى مدينة الحمام قام قطاع النظافة بالمركز برفع 60 طن من القمامة من القطاع الجنوبى والشرقى والغربى بالإضافة إلى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم لكافة الشوارع والمنشات التى يتردد عليها المواطنين بالمدينة.

كما شن مجلس مدينة مرسى مطروح بحملات مكبرة للنظافة والتعقيم خلال الفترتين الصباحية والمسائية بعدد من الشوارع والأحياء بالمدينة بالإضافة إلى تعقيم السيارات القادمة للمدينة.

يأتى ذلك فى أطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة مع استمرار خطة التعقيم والتطهير للوقاية من فيروس كورونا المستجد "مرض كوفيد19 " ومنعاً لانتشار الأمراض المعدية وذلك حرصاً على صحة و سلامة المواطنين بالمحافظة .



تعقيم القسم



تعقيم قسم الشرطة



حملات نظافه



رفع قمامه