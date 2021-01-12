اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:53 م
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حملات دورية لمراجعة المعديات الواقعة على المجارى المائية بالبحيرة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:37 م
حملات دورية لمراجعة المعديات الواقعة على المجارى المائية بالبحيرة مراجعة المعديات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف حملات مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفه المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع إيقاف المخالف و الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين مع متابعة التزام الركاب بإرتداء الكمامات.

وتنفيذا لتلك التوجيهات تقوم جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارى مائية بصفة يومية ودورية بأعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة .

 

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محافظه البحيره

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