جامعة دمنهور تشارك فى مشروع بحثى أوروبى حول نظام الزراعة الخلوية

البحيرة - ناصر جودة

شاركت جامعة دمنهور بمشروع تطوير نظام جدید مستمر لإنتاج الحويصلات خارج الخلية وشعاره ( GreenEV) من نظام الزراعة الخلوية المستدامة وسوف يتم استغلال الحويصلات التى تم الحصول عليها فى GreenEV كناقلات نانونية الحجم لتوصيل المواد الحيوية للخلايا المستقلة فى كلا من المغذيات ومستحضرات التجميل.

وقالت الجامعة فى بيان لها، إن المشروع عبارة عن مشروع أوروبى جديد تم منحه من قبل 2019 ( Marie Skodowska - Curie Actions ( MSCA) دعوة الزمالات الغربية لبرنامج (Horizon2020) حيث بدأ المشروع ديسمبر 2020 ومدته عامين بميزانية إجمالية قدرها 183473 يورو بتمويل من الوكالة التنفيذية للأبحاث فى الاتحاد الأوروبى كما أن المنسقة العلمية المشروع هى غابربيلا بوكسفالفى، بمعهد العلوم البيولوجية والموارد الحيوية ( IBBR_CN R).

بالتعاون مع الدكتور منيع مبروك عبد الخالق مبارك بجامعة دمنهور، كما أن مكان الاستفادة من المنحة هو المركز القومى للبحوث فى إيطاليا وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.

ويهدف المشروع إلى تطوير إنتاج مستمر جديد للحويصلات خارج الخلية من نظام الزراعة الخلوية المستدامة وسوف يتم استغلال الحويصلات التى تم الحصول عليها فى GreenEV كناقلات نانونية الحجم لتوصيل المواد الحيوية للخلايا المستقلة فى كلا من المغذيات ومستحضرات التجميل.