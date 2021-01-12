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جامعة المنصورة بالمركز الثانى لإنجاز الشكاوى الحكومية بـ96%

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:24 م
جامعة المنصورة بالمركز الثانى لإنجاز الشكاوى الحكومية بـ96% جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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حققت جامعة المنصورة المرتبة الثانية في المجموعة الأولى من الجامعات المصرية التي استقبلت عدداً من الشكاوى يفوق الألف شكوى بمعدل انجاز 96% بعد جامعة القاهرة بمعدل 97%.

وأكد  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن الجامعة طبقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء من الجامعات الأكثر استقبالاً وتفاعلاً مع شكاوى والتماسات المواطنين خلال عام 2020.

وأشار إلى الاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية والتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى؛ حرصاً على آداء دور الجامعة في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين.

كما أوضحت نجوى العثمالي مدير مكتب خدمة المواطنين والمشرف على منظومة الشكاوى الموحدة بالجامعة، بأن عدد الشكاوى خلال عام 2020 هو (1008) شكوى وهو ما يفوق عدد الشكاوى خلال عام 2019 بمعدل 27% كما إنه تم فحص ومراجعة (2364) شكوى وتم الرد على (2349) بمعدل انجاز كلي 99%.

 

 


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