جامعات صنعاء تحت مقصلة الحوثيين

إيمان حنا

تواصل ميليشيا الحوثي، عملية الإجهاز على التعليم العالي في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، حيث أغلقت بعض الأقسام في الجامعات وغيرت البعض الآخر مع ما يتناسب مع أفكارها، كما زجت بكوادر أكاديمية في سجونها، بل وصل الأمر لبيع أصول بعض أقسام الجامعات اليمنية. وفق العربية.

الجامعة اللبنانية الدولية، إحدى أهم الجامعات المرموقة في اليمن، باتت على شفا الإغلاق، وفقاً لمصادر أكاديمية، أكدت للعربية أن تلك الجامعة باتت على وشك الإفلاس والإغلاق بعد تعرضها لابتزاز مجحف من عناصر المليشيا.

قالت المصادر، إن بعض قيادات الميليشيا ومشرفيها الميدانيين وحتى أفرادها العاديين أرغموا الجامعة على منحهم عدداً كبيراً من المقاعد الدراسية مجاناً لأبنائهم أو لأقاربهم وأحياناً كمجاملات لبعض معارفهم، فضلاً عن إرغام إدارة الجامعة على تقديم خصومات تصل إلى 80% من إجمالي الرسوم الدراسية وهو ما يخالف لوائح الجامعة وقوانينها، وبحسب المصادر فإن عناصر الميليشيات هددوا إدارة الجامعة بإغلاقها في حال رفض الاستجابة لإملاءاتهم.

وأكدت المعلومات القادمة من صنعاء أن الميليشيات تتدخل بشكل سافر في سير العملية التعليمية، حيث، وعلى غرار سلوكها في أماكن أخرى، مثل جامعة صنعاء وجامعة عمران وجامعة العلوم والتكنولوجيا التي نقلت إدارتها إلى عدن، مارست المليشيات مداهمات في حرم الجامعة اللبنانية بحجة منع الاختلاط والتدخل في الحياة الشخصية للدارسين وفرض معايير معينة على الملابس وقصات الشعر، إضافة إلى تغيير أسماء بعض القاعات الدراسية في جامعات حكومية وأهلية.