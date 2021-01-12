تونس: الإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشى كورونا مساء اليوم

إيمان حنا

يستضيف قصر الحكومة بالقصبة بتونس مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفى لوزير الصحة فوزى المهدى وعدد من أعضاء اللجنة العلمية لمجابهة كوفيد 19، وذلك للاعلان عن الاجراءات الجديدة المرتقب اتخاذها لمقاومة كورونا فى ظل ارتفاع عدد الاصابات والوفيات. وفق إذاعة موازييك التونسية.

وكان عدد من أعضاء اللجنة العلمية قد اقترحوا مؤخرا إعلان الحجر الصحى الشامل فى المناطق التى تشهد ارتفاعا فى عدد الوفيات والإصابات، وهو نفس المقترح الذى دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى النظر فى إمكانية تطبيقه.

وقبل انعقاد المؤتمر الصحفى سيحتضن قصر الحكومة بالقصبة اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وقبل ذلك تحتضن وزارة الصحة إجتماع اللجنة العلمية التي ستقدّم مقترحاتها التي ستُرفع إلى اللجنة الوطنية.

وكانت تونس، قد سجلت، أمس الاثنين، حصيلة قياسية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد حيث تم رصد 3074 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بارتفاع العدد العام للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3074 حالة، مقابل 1762 فى بيانات الأحد، ليصل إلى مستوى 162350.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 69 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقابل 62 في إحصائية الأحد لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في تونس إلى 5284.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ 119446 شخصا بعد تسجيل 1745 حالة شفاء جديدة.

وقالت السلطات الصحية إن الوضع الوبائي حرج للغاية على خلفية الارتفاعات الحادة للإصابات، مشددة على أن كل الخيارات متاحة، بينما من المقرر أن تجتمع يوم الثلاثاء لإقرار مزيد من الإجراءات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول في مستشفى شارنيكول بالعاصمة تونس، هشام عوينة: "الوضع حرج في أغلب المستشفيات وأصبحنا في أقسام الإنعاش نختار من يجب إيواؤهم".

وسبق أن دعا الرئيس التونسى، قيس سعيد، إلى فرض إغلاق جزئى فى المناطق التى تشهد انتشارا سريعا للفيروس، وتفرض سلطات البلاد منذ أشهر حظر تجول فى أثناء الليل ومنعت التنقل بين الولايات لكن القرارات لا تحترم بشكل كاف، وحتى الآن لا يعرف الموعد الرسمى لبدء حملة التطعيم فى تونس مما يعزز المخاوف من عدم قدرة البلاد على التعامل مع الجائحة.