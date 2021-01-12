"تموين الشرقية" تشن حملات تفتيشية على المصانع ومخازن المواد الغذائية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم، حملات تفتيشية على المصانع ومخازن المواد الغذائية والمخابز ومحال الجزارة، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وجاءت كالآتي :"تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالمدينة وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 10 شكاير دقيق فاخر 72 % بإجمالي نص طن دقيق فاخر ونصف طن سكر حر معبأ على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات بمنطقة الروبيكي لإدارته المصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على 50 كرتونة شيكولاته سائلة بكل كرتونة 12 علبة باجمالي 600 علبة شيكولاته.

ومحضر جنح ضد أحد أصحاب محال الجزارة بالمدينة لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على 6 كيلو لحم بقرى على ذمة المحضر.

و5 محاضر جنحة ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقا للقرار 330 لسنة 2017 وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

و5 تقارير ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص في الوزن المقرر وعدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومخازن ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.