تمديد العمل بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا أسبوعا إضافيا بالمغرب

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن المغرب يقرر تمديد العمل بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أسبوعا إضافيا اعتبارا من يوم الأربعاء.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المغربية الاثنين تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 895 إصابة أمس، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 452 ألفا و988 منذ إعلان أول إصابة في الثاني من مارس آذار من العام الماضي.

كما تم تسجيل 24 وفاة جديدة انخفاضا من 34 أمس، ليصبح إجمالي الوفيات جراء الوباء 7767 حالة.

وتعافى 1110 حالات جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 426 ألفا و6 حالات.