تعرف على الجهود المبذولة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تبذل الدولة جهودا كبيرة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بأنحاء الجمهورية، وتشمل مشروعات المبادرة تحسين مستوي المعيشة ورفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية ومستوى الخدمات ، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل.

"اليوم السابع" يقدم الجهود المبذولة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسوان

أولا: المبادرة الرئاسية تشمل 13 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة.

ثانيا: إجمالى االمشرعات 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه.

ثالثا: جارى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع إستهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة بإستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف.

رابعا: جارى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتى ستضم قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو ، بجانب تنفيذ ٥٣ مشروع باعتمادات 198 مليون جنيه.

خامسا: تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.

سادسا: تقديم كافة التسهيلات للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية مصرية والتى تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى وتشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية و مستوى الخدمات.

سابعا : مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل مما سيساهم في تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة حوالى 893،5 ألف نسمة من أهالى المركزين بما يوازى ثلثي سكان المحافظة.