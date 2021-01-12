تعرف على أول ولى عهد فى تاريخ سلطنة عمان.. شاب يبلغ 31 عاما

كتب مصطفى عنبر

يتقلد ذي يزن بن هيثم بن طارق، منصب ولى العهد في سلطنة عمان لأول مرة في تاريخ السلطنة، بموجب تعديلات دستورية في نظام الحكم، أقرها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.

ولد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد عام 1990، وهو ابن سلطان عمان العاشر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في عمان بتاريخ في يناير عام 2020. وعُين بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي نتجت عن دمج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس 2020.

ويعتبر ذي يزن بن هيثم بن طارق أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة، وجاء خلفا لوزير الشؤون الرياضية سعد بن محمد المرصوف السعدي، والدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة الشؤون الفنية السابقة، ولديه ثلاثة أشقاء، بلعرب بن هيثم بن طارق، وشقيقتين.

عمل ذي يزن بن هيثم سكرتيرا ثانيا في السفارة العمانية لدى بريطانيا. ويعرف عنه اهتمامه بالشباب، حيث كان راعيا لحفل يوم الشباب العماني في أكتوبر 2019، كما كان راعيا لكأس السلطان لكرة القدم ذات الشهر من نفس العام. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا.

وشملت التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل مجلس النواب، وصدر مرسومان في النظام الأساسي للدولة الجديدة وقانونها.

ويصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (5) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.

ويؤدي ولي العهد أمام السلطان قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام.

وأصبح ذي يزن بن هيثم بن طارق أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان الحديث، بعدما تقرر وفق نظام الحكم المعدل أن تنتقل ولاية العهد في أكبر أبناء السلطان الذكور، حسبما نشر في الجريدة الرسمية العُمانية اليوم الثلاثاء.

وينص المرسوم السلطاني القاضي باستحداث منصب ولاية العهد في السلطنة، على أن نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور، وتنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً، ثم أكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة.