تصل لحد الضباب.. شبورة مائية تجتاح كورنيش الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت محافظة الإسكندرية، شبورة كثيفة فوق سطح البحر. كانت قد أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا تهيب فيه بالمواطنين توخى الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وذلك على بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العام للأرصاد الجوية، وذلك اعتباراً من اليوم الغثنين 4 يناير وحتى الأربعاء 6 يناير شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.