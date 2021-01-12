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تشديد الإجراءات الأمنية داخل الكونجرس الأمريكى ووضع أجهزة كاشفة للمعادن

الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:58 م
تشديد الإجراءات الأمنية داخل الكونجرس الأمريكى ووضع أجهزة كاشفة للمعادن الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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شددت الأجهزة الأمنية الأمريكية الإجراءات الأمنية داخل الكونجرس، حيث تم وضع أجهزة كاشفة للمعادن على مدخل مجلس النواب الأمريكي، وفقا لمصادر إعلامية.

وتضمنت الإجراءات الأمنية الجديدة تفتيش نواب الكونجرس أنفسهم.

وفى وقت سابق ذكر رئيس المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في واشنطن اليوم الثلاثاء أن المكتب فتح 160 قضية في التحقيق الذي يجريه في اقتحام مثيري شغب يناصرون الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن دانتونو، مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني، لوسائل الإعلام إن (إف.بي.آي) تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

 

 

 

 


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اقتحام الكونجرس

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