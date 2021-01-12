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تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:47 م
تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات هذه هي الأعلى منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 226948، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 1705، وحالات الشفاء 144859.

 

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنه تم تسجيل 4544 إصابة محلية و13 إصابة وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1597، بينها 618 حالة في العناية المركزة، مشيرة إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابية لكل مئة فحص هي 16.7%.

 


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