ترامب عن اقتحام الكابيتول: نحن نؤمن بسيادة القانون وليس بالعنف أو الشغب

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن الملايين من مواطنينا شاهدوا يوم الأربعاء حشودًا تقتحم مبنى الكابيتول وتدمر قاعات الحكومة.

وأضاف من تكساس، نحن نؤمن باحترام تاريخ أمريكا وتقاليدها وليس هدمها، ونؤمن بسيادة القانون وليس بالعنف أو الشغب.

وتابع "بسبب الوباء، حاربنا العدو غير المرئي الرهيب، على الرغم من نجاحنا الهائل في تطوير لقاح قبل سنوات من الاعتقاد بأنه ممكن حتى من بعد، والآن هو الوقت المناسب لأمتنا للشفاء وحان الوقت للسلام والهدوء، وإن احترام تطبيق القانون والأشخاص العظماء في تطبيق القانون، والكثير منهم موجودون هنا، وهو أساس أجندة ماجا "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ونحن أمة قانون وأمة نظام.