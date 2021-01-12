اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب عن اقتحام الكابيتول: نحن نؤمن بسيادة القانون وليس بالعنف أو الشغب

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:35 م
ترامب عن اقتحام الكابيتول: نحن نؤمن بسيادة القانون وليس بالعنف أو الشغب ترامب وبايدن
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن الملايين من مواطنينا شاهدوا يوم الأربعاء حشودًا تقتحم مبنى الكابيتول وتدمر قاعات الحكومة.

وأضاف من تكساس، نحن نؤمن باحترام تاريخ أمريكا وتقاليدها وليس هدمها، ونؤمن بسيادة القانون وليس بالعنف أو الشغب.

وتابع "بسبب الوباء، حاربنا العدو غير المرئي الرهيب، على الرغم من نجاحنا الهائل في تطوير لقاح قبل سنوات من الاعتقاد بأنه ممكن حتى من بعد، والآن هو الوقت المناسب لأمتنا للشفاء وحان الوقت للسلام والهدوء، وإن احترام تطبيق القانون والأشخاص العظماء في تطبيق القانون، والكثير منهم موجودون هنا، وهو أساس أجندة ماجا "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، ونحن أمة قانون وأمة نظام.

 

 


ترامب

تكساس

بايدن

تنصيب بايدن

واشنطن

اقتحام الكابيتول

امريكا الان

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة