تخصيص 286.581 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

خصصت محافظة شمال سيناء 286.581 مليون جنيها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأعلنت المحافظة فى بيان لها، أنه تم اليوم عقد اجتماعا لمتابعة اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021 ، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ومحمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة إلى جانب رؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والشئون الهندسية بمجالس المدن.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن إجمالى الاعتمادات المخصصة للمحافظة يبلغ 286 مليون و551 ألف جنيها، وهى موزعة على ديوان عام المحافظة ومجالس المدن بواقع، مبلغ 53 مليون و999 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة العريش، مبلغ 27 مليون و570 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة بئر العبد، و35 مليون و282 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة الشيخ زويد، ومبلغ 23 مليون و172 ألف جنيها لمشروعات مركز ومدينة الحسنة، ومبلغ 31 مليون و202 ألف جنيه لمشروعات مركز ومدينة نخل، ومبلغ 8 ملايين و511 ألف جنيها لقطاع المرور، ومبلغ 11 مليون و369 ألف جنيه لقطاع الحماية المدنية، إلى جانب المبالغ المخصصة لديوان عام المحافظة وتدعيم الوحدات المحلية وقدرها 89 مليون و795 ألف جنيه، والمبالغ المخصصة لباقى القطاعات من الوزارات والجهات المركزية.

وأصدر سكرتير عام المحافظة توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط والمتابعة بضرورة الانتهاء من المشروعات قبل الموعد المحدد لها، والإسراع فى إقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والتركيز على مرافق البنية الأساسية لخدمة المواطنين وتيسير سبل الحياة لهم.

ومن جانبه، أعلن محمد عبد الخالق مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن اعتمادات الخطة تبلغ 286 مليون و551 ألف جنيه، منها 280 مليون و900 ألف جنيها بتمويل من بنك الاستثمار القومى، ومبلغ 5 ملايين و651 ألف جنيه بتمويل ذاتى من المحافظة، مشيرًا إلى أنه ورد تمويل البنك، وتم صرفه بالكامل، وجارى اتاحة الربع الثالث بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى.