اليوم السابع
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تحرير 4558 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات خلال 9 أيام بالقليوبية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:58 م
تحرير 4558 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات خلال 9 أيام بالقليوبية محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بارتداء الكمامات بمواقف القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 400 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 4558 محضر للمخالفين على مدار 9 أيام.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 400 مواطنا ومواطنة وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.


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الكمامات

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