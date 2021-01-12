تحرير 22 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية بمحافظة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قام مكتب تموين مركز ملوى، بتحرير 22 مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى المركز والمدينة.

وقال عادل رضانى، مدير مكتب تموين مركز ملوى، ومحمود تونى مسئول الرقابة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 22 مخالفة للمخابز البلدية منها 9 مخالفات نقص وزن، و8 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم، و3 مخالفات أخرى متنوعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.‏