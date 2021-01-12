تحت شعار "كمامتك = سلامتك" شاب بالدقهلية يرسم جدارية لتوعية بأهمية ارتداء الكمامة

كتبت: شيماء حمدى

شارك احمد عبدالله فنان تشكيلى برسمة لوحة له للتوعية بفيروس كورونا والحث على ارتداء الكمامة لتقليل انتشار العدوى بين المواطنين، من خلال رسالته إلى خدمة " صحافة المواطن" باليوم السابع "من قريه طنامل مركز اجا دقهلية مشيرا الى انه طالب بالتربية الفنية جامعه الازهر، و يحرص على توعية الناس بخطر الوباء من خلال الرسم و التعبير عن ذلك بالخطوط و الالوان تحت شعار "كمامتك = سلامتك".

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