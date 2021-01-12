اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:47 م
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تحت شعار "كمامتك = سلامتك" شاب بالدقهلية يرسم جدارية لتوعية بأهمية ارتداء الكمامة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:00 م
تحت شعار "كمامتك = سلامتك" شاب بالدقهلية يرسم جدارية لتوعية بأهمية ارتداء الكمامة جدراية للتوعية باهمية الكمامة للمواجهه كورونا
كتبت: شيماء حمدى

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شارك احمد عبدالله فنان تشكيلى برسمة لوحة له للتوعية بفيروس كورونا والحث على ارتداء الكمامة لتقليل انتشار العدوى بين المواطنين، من خلال رسالته إلى خدمة " صحافة المواطن" باليوم السابع "من قريه طنامل مركز اجا دقهلية  مشيرا الى انه طالب بالتربية الفنية جامعه الازهر، و يحرص على توعية الناس بخطر الوباء من خلال الرسم و التعبير عن ذلك بالخطوط و الالوان تحت شعار "كمامتك = سلامتك".

 

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صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

كورونا

الدقهلية

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