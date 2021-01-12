اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:35 م
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بيلاروسيا تسجل 1731 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يتجاوز 215 ألف حالة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:40 م
بيلاروسيا تسجل 1731 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يتجاوز 215 ألف حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مينسك /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ما يصل إلى 1731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالى للإصابات 215 ألفا و724 حالة، أى ما يعادل 2.25 بالمائة من سكان البلاد.

وأضافت الصحة البيلاروسية - حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم تسجيل 9 وفيات على مدار الـ24 ساعة الماضية من بين أصحاب الأمراض المزمنة، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 1535 حالة.

وأشارت إلى تعافى 1657 شخصا ليصل العدد الإجمالى للمتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 197 ألفا و851 شخصا منذ بدء تفشى الوباء.

 


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