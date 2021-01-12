بومبيو: تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدرات من إيران

كتب أحمد عرفة

قال زير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن عضو القاعدة أبو محمد المصري الذي قتل قبل نحو عام كان يعيش في إيران، موضحا أن تنظيم القاعدة ومؤسسها أسامة بن لادن حصلوا على قدراتهم التسليجية من إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن القاعدة وإيران محور الدمار في العالم، لافتا إلى أن القاعدة وجدت الملاذ الآمن في إيران.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكى، أن النظام الإيراني لم يختم جوازات سفر أعضاء القاعدة أثناء تنقلهم، لافتا إلى أن إيران ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات سبتمبر.