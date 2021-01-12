بورسعيد تتصدر المراكز الأولى فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها

بورسعيد – السيد فلاح – محمد فرج

تصدرت محافظة بورسعيد المراكز الأولى فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك من خلال تقرير استعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها وإزالة أسباب الشكوى خلال عام 2020 فى مختلف المجالات.

وحققت محافظة بورسعيد - حسب بيان صادر من الديوان العام للمحافظة اليوم - من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين نسب إنجاز متميزة خلال عام 2020، فى سرعة استقبال شكاوى المواطنين وحلها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على سرعة التواصل مع المواطنين والاستجابة لكافة الشكاوى الواردة للجهات المختصة فى عدد من المجالات.

ويعمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ديوان عام محافظة بورسعيد بقيادة المهندسة رشا شريف يوميا على تلقى الشكاوى المختلفة للمواطنين، وسرعة الاستجابة وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتيسير على المواطنين والتواصل معهم وسرعة حل الشكاوى فى مختلف القطاعات.

هذا وقد شهدت المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ببورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى فى إطار التحول الرقمى والتكنولوجي الذى تشهده المحافظة، بما يساهم فى رفع كفاءة الأداء وسرعة التواصل مع المواطنين، والتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن عند تلقى الخدمة.