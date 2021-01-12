اليوم السابع
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بنك الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأمريكي سيواجه تحديا كبيرا مع العنف

الثلاثاء، 12 يناير 2021 12:00 ص
بنك الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأمريكي سيواجه تحديا كبيرا مع العنف ترامب والاقتصاد الامريكى
رويترز

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قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إن استمرار العنف السياسي سيشكل "تحديا كبيرا" للاقتصاد الأمريكي الذي ما‭ ‬زال لملمة نفسه من جائحة فيروس كورونا.

وفي إشارة إلى أحداث الشغب التي أغلقت لفترة وجيزة الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، قال بوستيك "أي شيء من شأنه أن يهدد ممارسة العملية الديمقراطية هو مهم للغاية ويجب أخذه على محمل الجدية وإذا استمر ذلك (العنف اسياسي) فانه سيكون تحديا كبيرا للاقتصاد."

"لكن حتى اليوم فإن مؤسساتنا الديمقراطية صامدة... أنا متفائل بأن ذلك سيستمر بما يجعلنا لا نواجه السيناريو الأسوأ."

وقال بوستيك أيضا إنه لا يستبعد أن يعود معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى منخفض عند 3.7 بالمئة.


بنك الاحتياطي الاتحادي

الاقتصاد الأمريكي

امريكا

احداث الكونجرس

ترامب

انصار ترامب

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