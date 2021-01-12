اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:38 ص
باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة كورونا فى باكستان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت باكستان 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 506 آلاف و701 حالة.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 41 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و717 وفاة.
وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع إجمالي المتعافين إلى 461 ألفا و977 شخصا.


باكستان

كورونا

كورونا فى باكستان

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة