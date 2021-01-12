باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

سجلت باكستان 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 506 آلاف و701 حالة.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 41 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و717 وفاة.
وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع إجمالي المتعافين إلى 461 ألفا و977 شخصا.
باكستان تسجل 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا و41 وفاةالثلاثاء، 12 يناير 2021 07:38 ص
كورونا فى باكستان - أرشيفية
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سجلت باكستان 2408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 506 آلاف و701 حالة.
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