باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا احتجاجا على إطلاق النار على الحدود

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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيًا هنديًا بارزًا في السفارة الهندية بإسلام آباد؛ احتجاجًا على إطلاق النار من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير الذي وقع أمس الإثنين، ما أسفر عن إصابة مدني باكستاني بجروح.



وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسي الهندي بأن إطلاق النار والقصف على خط السيطرة في كشمير يُعد انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.



وذكر بيان أصدرته الخارجية الباكستانية أن الهند تسعى من خلال استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار إلى تصعيد الوضع على الخط الفاصل، الأمر الذي يُشكل تهديدًا على الأمن والسلام الإقليميين، كما أشارت إلى أن الهند انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار على الخط الفاصل في كشمير 48 مرة منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح.