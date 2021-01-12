اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:08 م
اليونان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أثينا أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى وفاة 27 شخصاً آخرين.

ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية على موقعها الإلكترونى عن وزارة الصحة القول إن العدد الإجمالى للمصابين منذ اكتشاف الجائحة فى البلاد بلغ 146 ألف و20 شخصا.

وتوفى 27 شخص جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 5329 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

ويرقد 337 شخصا فى أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يرقدون على أجهزة التنفس الاصطناعى 68 عاما.

جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا فى البلاد حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري، على خلفية الوضع الوبائى الصعب فى البلاد.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تونس تقر حظرا شاملا لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس للحد من كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:00 م

صحة القناة الهضمية مرتبطة بتقليل حدة أعراض كورونا

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:00 م

تسجيل 32 حالة وفاة و4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:47 م

كورونا حول العالم.. الصحة الإماراتية تسجل 3243 إصابة جديدة و6 وفيات.. إجمالى الإصابات فى بولندا يقفز لـ1.3 مليون حالة بعد تسجيل 5569.. و797 إصابة و15 وفاة جديدة فى فلسطين.. وارتفاع قياسى للإصابات فى السويد

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة