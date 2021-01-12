اليونان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أثينا أ ش أ

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة فى اليونان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى وفاة 27 شخصاً آخرين.

ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية على موقعها الإلكترونى عن وزارة الصحة القول إن العدد الإجمالى للمصابين منذ اكتشاف الجائحة فى البلاد بلغ 146 ألف و20 شخصا.

وتوفى 27 شخص جراء الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 5329 شخصا، بمتوسط أعمار يبلغ 79 عاما.

ويرقد 337 شخصا فى أقسام العناية المركزة، ويبلغ متوسط أعمار الأشخاص الذين يرقدون على أجهزة التنفس الاصطناعى 68 عاما.

جدير بالذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا فى البلاد حتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري، على خلفية الوضع الوبائى الصعب فى البلاد.