وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حاكمي محافظتي أيشي وجيفو أيضًا يخططان لمطالبة الحكومة المركزية بإدراج محافظيتهما الواقعتين وسط اليابان ضمن حالة الطوارئ الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العاصمة طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة تشيبا وكاناجاوا وسيتاما الجمعة الماضية.

وقال أحد المشرعين من الحزب الديمقراطي الليبرالي إن سوجا أخبر المسؤولين التنفيذيين في الحزب خلال اجتماع إنه يريد اتخاذ "قرار سريع" بشأن ما إذا كان سيضم المقاطعات الغربية الثلاث.

ووفقا لأحد النواب، صرح سوجا في اجتماع منفصل للائتلاف الحاكم بأن "هنالك مناطق في البلاد، بما في ذلك أوساكا، شهدت ارتفاعًا في الإصابات، لذلك سننظر فيما إذا كنا سنوسع نطاق حالة الطوارئ".

ووفقًا لمصادر حكومية، يجري سوجا الترتيبات النهائية لإعلان حالة الطوارئ الجديدة في المقاطعات الثلاث غدا الأربعاء.وأفادت المصادر بأن الحكومة اليابانية تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض حالة طوارئ في مقاطعتي أيشي وجيفو في نفس الوقت المقرر غدا.

وبموجب حالة الطوارئ، تحث السلطات الناس على البقاء في المنزل قدر الإمكان وتطلب من المطاعم والحانات بتقصير ساعات العمل، غير أنه لا توجد عقوبة لمن لا يمتثلون، على عكس إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها بعض دول العالم الأخرى.