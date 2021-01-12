الهند تسجل 12.5 ألف إصابة جديدة و167 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 12 ألفا و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و479 ألفا و17 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (إنديا توداي) الهندية اليوم الثلاثاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 167 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 151 ألفا و327 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 216 ألفا و558 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و111 ألفا و294 شخصا، بعدما تماثل 18 ألفا و385 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
الهند تسجل 12.5 ألف إصابة جديدة و167 وفاة بفيروس كوروناالثلاثاء، 12 يناير 2021 07:31 ص
كورونا فى الهند
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سجلت الهند 12 ألفا و584 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و479 ألفا و17 شخصا.
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