اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:23 م
خالد صلاح
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"النقل الأردنية": إزالة القيود المفروضة على الشاحنات العابرة للسعودية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:00 م
"النقل الأردنية": إزالة القيود المفروضة على الشاحنات العابرة للسعودية شاحنة _ صورة أرشيفية
عمان /أ ش أ/

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أعلنت وزارة النقل الأردنية، اليوم الثلاثاء، إزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية العابرة للمملكة العربية السعودية.

وأوضح وزير النقل مروان الخيطان - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن الأردن سمح للشاحنات السعودية بالدخول إلى الأراضى الأردنية، وإيصال بضائعها إلى مقصدها النهائي، والسماح لها بالتحميل فى رحلة العودة.

وأضاف الخيطان أن الاتصالات جارية حاليًا مع قطر من أجل منح الشاحنات والبرادات الأردنية تأشيرات لدخول الأراضى القطرية، مؤكدا سعى بلاده مع الأشقاء كافة فى الخليج العربى لإزالة كل العقبات التى تواجه حركة النقل والتنقل مع الأشقاء فى الخليج العربي، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات النقل البرى الموقعة معها.

يُذكر أن وزارة النقل الأردنية أجرت اتصالات، فى وقت سابق، مع السلطات العُمانية لاتخاذ قرار بإزالة القيود المفروضة كافة على الشاحنات الأردنية والسماح لها بالدخول للأراضى العُمانية والوصول إلى مقصدها النهائى فى رحلة العودة.

 


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