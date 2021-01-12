الكمامة تفضح مهرب مخدرات.. أوقفته الشرطة بسبب "الاجراءات الاحترازية" فكشفت الماريجوانا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إن السلطات الإسبانية، أوقفت شابا يبلغ من العمر 25 عاما لسفره فى سيارة ركاب دون ارتداء الكمامة، إلا أن رائحة الماريجوانا فى السيارة كشفت حوزته 150 جراما من الماريجوانا، وتم اعتقاله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الاعتقال قبل الساعة الثالثة والنصف، عندما لاحظت دورية كانت تمر عبر شارع بورتال دي أرياجا، أن مساعد قائد سيارة ركاب كان يتجول في المنطقة بدون كمامة، بينما كان السائق يرتديها.

وأكدت الصحيفة أن السلطات فى البداية كانت تقترح تقديم عقاب له لعدم امتثاله للوائح المتعلقة بكورونا، إلا أنه أثناء المحادثة مع ركاب السيارة، لاحظ رجال الشرطة رائحة الماريجوانا في مقصورة الركاب، وقاموا بالتفتيش حتى عثروا على كيس صغير به الماريجوانا في حوزة الشاب، بينما تم اكتشاف رفيقه بوعاء من الحلوى كان بداخله أيضًا الماريجوانا.

بعد ذلك، قام الوكلاء بتفتيش السيارة، وفي المقعد الخلفي، في حقيبة رياضية خاصة بالراكب، قاموا بوضع حقيبة بها حوالي 150 جرامًا من الحشيش.

وأمام اكتشاف هذه الكمية من المخدرات تم القبض على صاحب الحقيبة، تم تقديم المعتقل البالغ من العمر 25 عامًا إلى العدالة .