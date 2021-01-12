العثور على مؤيد لترامب ميتا فى منزله بعد أيام من اعتقاله فى أعمال الشغب

كتب إيهاب محمد

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل رجل من جورجيا اتهم فيما يتعلق بحصار الكابيتول هيل العنيف في واشنطن العاصمة الاسبوع الماضى، حيث تم العثور على كريستوفر ستانتون جورجيا، 53 عامًا، ميتًا فى منزله في ألفاريتا، وفقا لصحيفة ديلى ميل.

لم يذكر تقرير الشرطة سبب الوفاة، لكنها توضح إن الأمر "قيد التحقيق"، وقالت الإدارة إن الضباط أزالوا أيضا بندقيتين نصف آليتين من طراز SKS من منزل جورجيا.

ووفقًا لوثائق من المحكمة العليا في العاصمة، فقد اتُهمت جورجيا بمحاولة "دخول ممتلكات معينة، أى مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة، ضد إرادة شرطة الكابيتول بالولايات المتحدة".

في حوالي الساعة 7 والربع مساءً يوم الأربعاء الماضي، في ليلة أعمال الشغب، ورد أن مجموعات في جورجيا تنتهك حظر التجوال في المقاطعة في الساعة 6 مساءً والذي تم فرضه في وقت سابق من ذلك اليوم لوقف الفوضى التي أحدثها مؤيدون لترامب.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى يوم الأربعاء عندما اجتمع أعضاء الكونجرس للتصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.

حتى الآن، تم القبض على ما لا يقل عن 82 شخصًا وتم توجيه أكثر من 55 تهم ضدهم بشأن التمرد، وتطارد السلطات مئات آخرين لكن لم يتم العثور عليهم بعد، من بينهم 25 شخصا يجرى التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإرهاب.