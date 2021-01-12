الصين تفرض العزل العام فى "لانج فانج" لمدة أسبوع بعد اكتشاف حالة إصابة بكورونا

رويترز

قالت السلطات في مدينة لانج فانج الصينية إنها أطلقت اختبار كشف فيروس كورونا بشكل مجاني وشامل، بعد اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، منوهة بحجر شامل لسكان المدينة لأسبوع كامل.

وحسب موقع روسيا اليوم قالت حكومة المدينة في بيان: "بدءا من اليوم الثلاثاء، سيبدأ اختبار PCR المجاني لجميع السكان في كافة أنحاء المدينة. سيستمر الاختبار من 12 إلى 14 يناير".

كما طلبت السلطات من المواطنين عدم التجمع دون داع، ومراقبة حالتهم الصحية في المنزل لمدة سبعة أيام.

وتعد لانج فانج بالفعل ثالث مدينة في مقاطعة خيبي الصينية تفرض فيها إجراءات تقييدية هذا الأسبوع بسبب فيروس كورونا.