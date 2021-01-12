اليوم السابع
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"الصرف الصحى" بالإسكندرية: استعدادات مكثفة لنوة الفيضة يوم الخميس المقبل

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:00 ص
"الصرف الصحى" بالإسكندرية: استعدادات مكثفة لنوة الفيضة يوم الخميس المقبل امطار-ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة الفيضة والتى من المقرر أن تضرب الإسكندرية يوم الخميس المقبل، حيث تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية أنه خلال الفترة من 11 يناير وحتى 13 يناير 2021 الجارى، إلى عدم سقوط أمطار وفى يوم 13 يناير، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جارى رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهه النوة القادمة، والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق الانسياب المروري بكافة شوارع الإسكندرية.

وشدد اللواء محمود نافع، على أن شركة الصرف الصحى، تمتلك اسطول كبير لمواجهه النوات بالشتاء، حيث تمتلك الشركة  أكثر من 90 سيارة شفط و نحو 4 سيارات للسيول ،  و قد قامت الشركة بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.

كما نفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها  ، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش.

وقامت محطات الرفع بأعمال رفع كفائتها و اعمال صيانة عاجلة لكافة المعدات ، حيث قامت محطة التنقية الغربية و الشرقية ، بأعمال صيانة.

 

 

 


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