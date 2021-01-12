اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:02 م
خالد صلاح
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الصحة النمساوية: اكتشاف 42 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لـ"كورونا"

الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:55 م
الصحة النمساوية: اكتشاف 42 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لـ"كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف 42 حالة مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد فى مركز لرعاية كبار السن فى فيينا يضم 101 مقيم، مشيرة إلى أن غالبية المصابين بدون أعراض، وتم نقل مصاب واحد فقط إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر فى الوزارة - فى تصريح اليوم - أن المصابين ثبت بالتحليل أنهم من مصابى السلالة الجديدة، التى تفشت فى بريطانيا وتتسم بقدراتها الواسعة على انتشار العدوى، لافتة إلى أن هناك أيضا عدد من الحالات مشتبه فى إصابتها بولايتى تيرول وسالزبورغ.

ورجحت المصادر أن يكون التدريب والتعليم الذى قام به مدربو التزلج القادمين من بريطانيا، مصدرا مشتبها فيه لنشر العدوى.

جدير بالذكر أنه عقب موسم الأجازات تم تسجيل زيادة كبيرة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى النمسا، خاصة فى دور رعاية كبار السن.

 


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