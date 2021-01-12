الصحة الكويتية تسجل حالة وفاة و494 إصابة بفيروس كورونا

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن جميع الحالات الجديدة ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أن هناك 47 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما تم إجراء 10 آلاف و340 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و347 ألفًا و854 مسحة.



ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالتي وفاة و527 إصابة بفيروس كورونا المستجد.