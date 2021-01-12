السويد تسجل 17395 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت إحصاءات وكالة الصحة السويدية اليوم الثلاثاء، أن السلطات سجلت 17395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة، ليتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 500 ألف منذ بدء الجائحة.

وسجل البلد البالغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة 234 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 9667. وحدثت الوفيات المسجلة على مدى عدة أيام وأسابيع حيث تسببت عطلة عيد الميلاد في إرجاء تسجيل الكثير من الوفيات.

وكان يوم 17 ديسمبر الأعلى في عدد الوفيات منذ بدء الجائحة حيث شهد وفاة 116 شخصا، ليتجاوز بذلك أعلى عدد مسجل من قبل وكان في أبريل عندما تم تسجيل 115 وفاة.