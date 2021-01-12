اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:34 م
خالد صلاح
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السودان: لا تريد حربا مع إثيوبيا وسنرد على أي عدوان.

الثلاثاء، 12 يناير 2021 07:21 م
السودان: لا تريد حربا مع إثيوبيا وسنرد على أي عدوان. عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان
(رويترز)

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حذرت إثيوبيا السودان اليوم الثلاثاء من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها رغم محاولات نزع فتيل التوترات بالدبلوماسية.

وبسبب النزاع المستمر منذ عقود على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يستوطنها مزارعون من إثيوبيا منذ وقت طويل، اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي للصحفيين "يبدو أن الجانب السوداني يسبق ليشعل الموقف على الأرض".

ورد وزير الإعلام السوداني والمتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا، لكن قواتها سترد على أي عدوان.

 

 

 


أثيوبيا

السودان

الخرطوم

الحدود السودانية

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