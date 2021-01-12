اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يناير 2021 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئاسة البرتغالية تعلن تحول نتيجة فحص كورونا للرئيس إلى سلبية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 04:49 م
الرئاسة البرتغالية تعلن تحول نتيجة فحص كورونا للرئيس إلى سلبية رئيس البرتغال
كتب سمير حسنى و أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الرئاسة البرتغالية اليوم الثلاثاء، تحول نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى سلبية بعد أن كانت إيجابية.

كان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا قال فى وقت سابق، إنه سيعزل نفسه طبيا بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاما للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجرى في 24 يناير. وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.

وفي بيان نشر على موقعه الرسمي، قال مكتب ريبيلو دي سوزا إن المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرئيس.

وقال البيان إن ريبيلو دي سوزا ينتظر قرارا من السلطة الصحية بشأن خطورة المخالطة والمدة التي يتعين عليه أن يبقاها بالمنزل.

 


رئيس البرتغال

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

لقاح فايزر

السلالة الجديدة

اللقاح الصيني

بيونتك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقسام أوروبى بشأن عودة المدارس بسبب كورونا.. هولندا تؤجلها إلى ما بعد 18 يناير.. بريطانيا تغلقها وتلغى بعض الاختبارات.. الدراسة مستمرة بالبرتغال.. عودة 12 مليون طالب فى فرنسا.. النمسا تتجه للتعليم المنزلى

الثلاثاء، 12 يناير 2021 06:00 ص

صحيفة: البرتغال تفتح تحقيقا فى أسباب وفاة ممرضة بعد تلقيها لقاح كورونا

الخميس، 07 يناير 2021 04:47 م

رئيس البرتغال يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:32 م

والدة رونالدو بجانب تمثاله فى البرتغال وتتمنى الفوز ليوفنتوس فى قمة الكالتشيو

الأربعاء، 06 يناير 2021 03:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة