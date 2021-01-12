الرئاسة البرتغالية تعلن تحول نتيجة فحص كورونا للرئيس إلى سلبية

كتب سمير حسنى و أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة البرتغالية اليوم الثلاثاء، تحول نتيجة فحص فيروس كورونا للرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى سلبية بعد أن كانت إيجابية.

كان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا قال فى وقت سابق، إنه سيعزل نفسه طبيا بعد أن خالط شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.