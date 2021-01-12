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وتطالب بوقف هذه الأعمال فورا..

الخارجية السودانية: العدوان الإثيوبى على القريشة طال المدنيين العُزل

الثلاثاء، 12 يناير 2021 08:27 م
الخارجية السودانية: العدوان الإثيوبى على القريشة طال المدنيين العُزل وزير الخارجيه السودانى عمر قمر الدين
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات عدوان إثيوبيا على محلية القريشة شرق البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، إن العدوان الإثيوبي على القريشة طال المدنيين العزل ونطالب بوقف هذه الأعمال فورا.

وناشدت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية ووقفها فورا.

وفى وقت سابق حذرت إثيوبيا السودان اليوم الثلاثاء من نفاد صبرها إزاء استمرار جارتها في الحشد العسكري في منطقة حدودية متنازع عليها رغم محاولات نزع فتيل التوترات بالدبلوماسية.

 


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