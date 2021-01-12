الجيش الإسرائيلى: اعتقال راع اجتاز سياج أمنى مع لبنان ويشتبه بتعاونه مع حزب الله

كتب أحمد عرفة

أعلن الجيش الاسرائيلى، اعتقال راع ٍاجتاز السياج الأمني مع لبنان ويشتبه بتعاونه مع حزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله يستخدم رعاة الأغنام في جمع المعلومات والمراقبة.

كان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن عناصر الجيش أطلقوا طلقات تحذيرية بالهواء على أشخاص حاولوا التسلل إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق قال الجيش الإسرائيلى إنه سيكون هناك رد باهظ جدا على أي هجوم من إيران وشركائها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية". وقال الجيش الإسرائيلى إن مستوى رد الفعل وجميع الخطط جاهزة للرد على أى هجوم.