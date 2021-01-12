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الجزائر توضح حقيقة فيديو لمسجد يبث أغانى احتفالاً برأس السنة الأمازيغية

الثلاثاء، 12 يناير 2021 10:27 م
الجزائر توضح حقيقة فيديو لمسجد يبث أغانى احتفالاً برأس السنة الأمازيغية المسجد الذى ظهر فى الفيديو
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الجزائر مقطع فيديو زعموا أنه لأحد مساجد منطقة القبائل خلال "بثه أغنية محلية شهيرة"، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين مندد بالفعل باعتباره "انتهاكا لحرمة المسجد"، وبين مرحب به.

ورد مدير الشؤون الدينية لولاية تيزى وزو، على الجدل المثار حول حقيقة الفيديو الذين زعموا أنه لأصوات أغان صادرة من مسجد قرية آيت واعبان، بحسب موقع "الشروق" الجزائرية .

 

وأكد عيسى بوعيشة مدير الشؤون الدينية للولاية فى بيان “بعد تداول شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن بث أغانى من مسجد قرية ايت واعبان بلدية اقبيل دائرة عين الحمام ولاية تيزى وزو وذلك تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية نؤكد أن ما جاء فى صفحات التواصل الاجتماعى "غير صحيح" وأن الأغانى مصدرها مكبر الصوت الذى كان موضوعا فوق القاعة التابعة للجنة القرية، حيث أن المسجد يشهد ترميمات داخلية منذ عدة أشهر”.

 

ويحتفل الجزائريون فى 12 يناير من كل عام بالسنة الأمازيغية الجديدة، وتحظى المناسبة بأهمية كبيرة خاصة فى منطقة القبائل شمال البلاد.

 

 


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